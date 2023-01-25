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На территории Байконура мужчина пытался застрелить полицейского

стела Фото: baikonuradm.ru
Прокуратура комплекса "Байконур" сообщила о том, что 29-летний житель города вооружился огнестрельным оружием и пришел в местное кафе и дважды выстрелил в стража порядка, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, другие посетители успели помешать злоумышленнику, и он промахнулся. Зато успел публично оскорбить сотрудника полиции, "высказав в его адрес слова и выражения в неприличной форме, сопровождающиеся нецензурной бранью".

Отмечается, что мужчина арестован. Сейчас он в изоляторе временного содержания УМВД России на комплексе "Байконур".

"В связи с тем, что обвиняемый является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы. Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы, а за оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей – арестом на срок 40 суток", – цитирует телеканал "Астана" прокуратуру комплекса.

Ранее, 20 декабря 2022 года, в Уральске пьяный мужчина с отверткой напал на полицейского, когда тот оформлял автомобиль его друга на штрафстоянку.

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