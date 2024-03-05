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Токаев принял спикера Сената

Токаев принял Ашимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 12:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Маулена Ашимбаева, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды за 5 марта 2024 года, Ашимбаев проинформировал об итогах работы Сената Парламента по законодательному обеспечению реформ за предыдущие месяцы и планах на предстоящий период.

Также он сообщил, что ключевым приоритетом работы Сената является реализация поручений главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие страны и регионов.

В продолжении Ашимбаев рассказал, что в настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законы по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, здравоохранения, трансфертного ценообразования, миграции населения, связи и цифровизации, науки и образования. На рассмотрении Мажилиса находятся 10 инициированных сенаторами законопроектов по вопросам науки, реформирования судебной системы, оборота органической продукции, совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников;

Кроме того, в планах на 2024 год – рассмотрение пяти Кодексов: Бюджетного, Строительного, Водного, Налогового и Цифрового, а также законопроектов "О государственных закупках", "О масс-медиа" и "О теплоэнергетике".

Он проинформировал о работе Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по его поручению.

Ашимбаев также ознакомил президента с деятельностью Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В настоящее время реализуется Концепция развития Съезда на 2023-2033 годы.

Еще рассказал об активизации работы Сената с депутатами маслихатов. К данной работе привлечены депутатская группа Сената – "Өңір" и Совет по взаимодействию с местными представительными органами при Сенате;

Спикер Сената отметил, что в этом году исполняется 30 лет с начала работы маслихатов в стране. В этой связи в апреле 2024 года планируется провести международную конференцию.

Президент отметил особую роль законодательной поддержки реформ, проводимых в стране. Глава государства считает важным направлением государственной политики активное содействие развитию регионов. К этой работе, по его мнению, следует широко привлекать депутатов местных представительных органов.

1 марта 2024 года в Акорду прибыл Ерлан Кошанов. Он отчитался Токаеву о работе Мажилиса.

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