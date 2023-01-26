Продажу младенца в Таразе прокомментировала глава Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах Сената Парламента прокомментировала факт продажи младенца в Таразе, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, почему такие факты имеют место быть и не регистрируют ли врачи факт рождения и смерти всех младенцев.

"По данным СМИ, я подробностей не знаю, женщина была выписана с ребенком, которого родила, а все эти случаи происходили уже, когда она находилась на съемной квартире. Врачи, заведующие следят за происходящим в родильных палатах. Если роды прошли нормально, их долго не держат, 3-4 дня по стандарту, и потом их выписывают домой. Раз такой инцидент случился, еще раз по всей стране проведем работу со всем медперсоналом". Ажар Гиният

Министр добавила, что пять лет назад, после информации о продаже младенцев, во всех перинатальных центрах и родильных домах было установлено видеонаблюдение. Тогда же в штат внедрили психологов, которые работают с теми мамами, которые отказываются от детей.

25 января 2023 года стало известно, что в Таразе задержаны два медработника по подозрению в торговле младенцами.

Позже в полиции озвучили подробности продажи новорожденного ребенка в Таразе.