"Малышам даже укол страшно ставить": специалисты о "хиджаме"

26 января в Казнете люди начали распространять видео якобы лечебных процедур: на кадрах видно, как ребенку делают надрезы на лице бритвой. Специалисты рассказали Zakon.kz, насколько подобное знахарство может быть опасным.

На днях в соцсетях попало видео, где спящему младенцу лезвием делают небольшие надрезы на лице. Этот ролик вызвал возмущение казахстанцев.

Данную ситуацию сразу же прокомментировала министр здравоохранения Ажар Гиният. Она сообщила, что Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава будет разбираться по данному факту, а также в соответствии с законом примет решение. Так как, по ее словам, "на сегодняшний день видом лицензируемой медпомощи "хиджама" или кровопускание не является".

После резонансной реакции в обществе мы решили поинтересоваться у специалиста по данному методу, а также выяснили, опасно ли такое воздействие на детей и к каким последствиям все может привести.

Врач-эксперт Министерства здравоохранения РК, руководитель врачебной группы Хадж-Миссии Казахстана Руслан Избасаров считает, что в процедуре "хиджама" нет ничего страшного, этот вид целительства давно практикуют в мусульманстве. Но насчет детей нужно быть очень осторожным, подходить к этой процедуре с особой аккуратностью и щепетильностью, особенно, если речь идет о новорожденных и грудничках, отметил профессор.

"После таких процедур у взрослых бывают последствия, а что тогда про детей говорить. У детей не сформирована иммунная система, можно занести опасные инфекции, особенно если это лицо. После этой процедуры могут остаться шрамы и рубцы. Здоровьем детей рисковать, конечно, не нужно. Лицо и шея – это очень уязвимые зоны. На лицевой части головы расположены глаза, это значит, что при малейшем неточном движении впоследствии не исключены проблемы со зрением. У детей кожа тонкая, кровеносные капилляры расположены близко, легко задеть лицевой нерв. Опять-таки, головной мозг тоже находится достаточно близко, все взаимосвязано. Все эти лечебные процедуры, особенно у детей и особенно на лице, могут привести к необратимым последствиям. По моему мнению, не стоит подвергать детей такому виду лечения." Врач-эксперт Руслан Избасов

Врач-эксперт обращает особое внимание на то, что перед любым вмешательством нужно обязательно пройти полное обследование, сдать все необходимые анализы, проконсультироваться у специалистов, и сто раз подумать, прежде чем подвергать своего ребенка такому стрессу и риску для здоровья.

По мнению Руслана Жылкыбаевича, такой подход к лечению, помимо возможных физических увечий, эта процедура, если говорить о конкретном случае (описанном выше), может привести к необратимым последствиям нервной системы. Так как малышу проводили процедуры в состоянии сна. Это может сильно напугать ребенка, так как детская психика, как и его тел, еще не окрепла. Поэтому подобные истязания могут вполне привести к испугу, к дальнейшим фобиям и другим необратимым последствиям.

Учитывая высокий интерес к этой теме, корреспондент обратился за комментариями непосредственно к специалисту по "хиджаме". Надо отметить, что найти компетентного человека в этой области было непросто.

Обзвонив не один десяток "хиджама" центров и людей, называющих себя целителями, нам удалось узнать мнение у практикующего врача с семилетнем стажем в области процедуры кровопускания (хиджама).

Хиджама – процедура кровопускания, которую многие делают с целью профилактики ряда заболеваний либо их полного излечивания. Данный метод пользуется популярностью на Востоке, в Азии, а также в Казахстане и некоторых регионах России и в основном в мусульманских странах.

Абдугани Досмаилов – специалист по "хиджаме" одного из центров Алматы – рассказал, что это лечение подходит далеко не всем. Прежде чем приступить к процедуре кровопускания, врач должен удостовериться, что пациенту такое нетрадиционное лечение принесет облегчение и улучшит его самочувствие, а не наоборот нанесет колоссальный вред.

"Хиджаму должен делать специалист с медицинским образованием, а не как сейчас, бывает, курсы недельные прошел, обучился и думает все – специалист. В нашем центре эту процедуру проводим только совершеннолетним и только в том случае, если у пациента нет никаких противопоказаний. Заключаем договор, где пациент обязательно подписывает пункт, что в случае чего он не будет иметь претензий ни к центру, ни к специалисту. И уже только после полного обследования и сдачи общего анализа крови, консультации врача можно проводить процедуру". Абдугани Досмаилов

Абдугани Досмаилов отмечает, что в их организации работают квалифицированные специалисты. Он также выступил против проведения "хиджамы" несовершеннолетним.

"Грудничкам категорически нельзя делать такого рода вмешательство. Так как у маленьких детей костная система еще не сформировалась, кожа нежная. Не знаю, как можно лезвием резать, малышам даже укол страшно ставить. Для меня этот вопрос шоковый. Какие могут быть последствия, никто не знает, особенно учитывая, что речь идет о новорожденном или ребенке грудничкового возраста. Проводя эту процедуру даже совершеннолетним детям, как правило, хиджаму делаем в присутствии родителей. Всем подряд мы не делаем, даже если человек будет настаивать, потому что если что-то пойдет не так, ответственность вся ляжет на нас". Абдугани Досмаилов

Стоит отметить, что казахстанцы зачастую обращаются к народным или нетрадиционным методам лечения. Специалисты заявляют, что такие эксперименты над своим здоровьем и самочувствием родных могут привести к необратимым последствиям и даже смерти.