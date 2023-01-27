В Кыргызстане ввели запрет на отстрел некоторых видов животных

Фото: pixabay

Запрет охотиться на некоторые виды диких животных будет действовать с 2023 по 2026 годы как для граждан страны, так и для иностранцев, сообщает Zakon.kz.

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