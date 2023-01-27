В Кыргызстане ввели запрет на отстрел некоторых видов животных
Фото: pixabay
Запрет охотиться на некоторые виды диких животных будет действовать с 2023 по 2026 годы как для граждан страны, так и для иностранцев, сообщает Zakon.kz.
Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана вводит запрет на отстрел косуль, диких баранов, козлов и улара, передает издание 24.kg.
"Мораторий на отстрел касается как граждан Кыргызстана, так и иностранцев. В течение трех лет запрещается охотиться на горных козлов, баранов, косуль и уларов", – цитирует министерство издание.
В Казахстане 20 декабря предложили продлить мораторий на отстрел сайгаков. В середине июля прошлого года Токаев объявил выговор министру экологии Сериккали Брекешеву за разрешение на отстрел сайгаков. После было принято решение ввести мораторий на отстрел сайгаков до 2023 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ