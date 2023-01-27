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В Рудном устранили порыв теплотрассы

трасса Фото: Instagram/rudny_official
В Рудном ликвидировали порыв теплотрассы по улице Горняков 27 января в 6:30. Информация об этом опубликована на странице акимата города в Instagram, сообщает Zakon.kz.

26 января в 14:00 произошел порыв на теплотрассе диаметром 530 мм. Без отопления остались 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц. В 16:00 определили место порыва.

"Проведены все необходимые работы по устранению порыва. Сроки окончания работ – 27 января 2023 года в 6:30", – говорится в сообщении.

Производится заполнение теплотрассы. После этого ПКСК проинформируют о необходимости открытия задвижек на жилые дома.

20 января в Рудном десятки многоэтажек остались без тепла из-за порыва трубы. Горожане жаловались на холод в квартирах. 

Ирина Лукичева
Рудный
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