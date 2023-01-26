24 многоэтажки и 59 частных домов без отопления – в Рудном вновь прорвало теплотрассу

В городе Рудном Костанайской области вновь произошел порыв теплотрассы, сообщает Zakon.kz.

Информацию о порыве по улице Горняков в Рудном опубликовали в Instagram акимата города.

"26 января 2023 года в 14.00 произошел порыв на теплотрассе диаметром 530 мм по Горняков. Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц. Место порыва определено. Ведутся все необходимые работы по его устранению", – говорится в сообщении.

20 января этого года в Рудном десятки многоэтажек остались без тепла из-за порыва трубы. В 2022 году на модернизацию теплопровода в городе было потрачено 7 млрд тенге. В 2023 году также выделяются значительные средства. Однако с начала отопительного сезона трубы рвало уже трижды.



21 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Костанайскую область с рабочим визитом. Тогда же он ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном.

Президент тогда заявил о недопустимости ситуации с порывом теплотрассы.