Уличен во взяточничестве глава шымкентского филиала "КТЖ-Грузовые перевозки"

Руководителя шымкентского филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении руководителя шымкентского филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и ряда его подчиненных.

"Они изобличены в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов", – говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Как отметили в ведомстве, досудебное расследование продолжается.

Ранее стало известно, что за взятку в 2 миллиона тенге задержан заместитель директора филиала АО "Казпочта".