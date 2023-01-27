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Уличен во взяточничестве глава шымкентского филиала "КТЖ-Грузовые перевозки"

Уличен во взяточничестве глава шымкентского филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Фото: Zakon.kz
Руководителя шымкентского филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении руководителя шымкентского филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и ряда его подчиненных.

"Они изобличены в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов", – говорится в сообщении Антикоррупционной службы.  

Как отметили в ведомстве, досудебное расследование продолжается. 

Ранее стало известно, что за взятку в 2 миллиона тенге задержан заместитель директора филиала АО "Казпочта". 

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