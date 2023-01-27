Бывший вице-министр энергетики стал первым замакима Мангистау

27 января 2023 года Нурлан Ногаев представил активу Мангистауской области нового первого заместителя акима. Им стал Жумабай Карагаев. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ходе выступления Нурлан Ногаев отметил, что в данный момент одними из основных вопросов в регионе являются бесперебойное обеспечение населения питьевой водой, модернизация ТОО "МАЭК" и городских коммунальных сетей.

"Аким области подчеркнул, что профессиональный опыт и знания Жумабая Карагаева должны быть направленны на решение имеющихся вопросов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства". Пресс-служба акимата Мангистауской области

По итогам совещания глава региона дал ряд конкретных поручений Жумабаю Карагаеву.



Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

15 января 2022 года стало известно, что постановлением правительства Казахстана Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики, которую занимал с декабря 2019 года. В этот же день в Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что следственно-оперативной группой территориального департамента АФМ по Мангистауской области Жумабай Карагаев задержан. Он был взят под стражу.

27 января 2023 года в акимате Мангистауской области рассказали, что "уголовное дело в отношении экс-вице-министра энергетики РК Жумабая Карагаева и экс-заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова прекращено за отсутствием состава преступления в 2022 году". За более подробной информацией в акимате попросили обратиться в правоохранительные органы.

Жумабай Карагаев родился 4 июня 1971 года в Атырауской области. Является выпускником Государственной академии нефти и газа им. И. Губкина по специальности "Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений", кандидат технических наук.



Жумабай Карагаев имеет 22-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе. В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Атырау.

Работал заместителем акима Атырау. Занимал должность руководителя Управления государственных закупок Атырауской области, руководителя Управления энергетики и ЖКХ Атырауской области. Занимал должность акима Макатского района Атырауской области и замакима Атырауской области.

С декабря 2019 года по январь 2022 года – вице-министр энергетики РК.