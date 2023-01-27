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Паралыжник Ербол Хамитов завоевал еще одну медаль на чемпионате мира

Паралыжник Ербол Хамитов завоевал еще одну медаль на чемпионате мира Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями
Казахстанец Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, завершив дистанцию 12,5 км за 41:37,9 секунды в пара биатлоне, сообщает Zakon.kz.

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В гонке спортсмен из США Арон Пайк занял первое место, покорив дистанцию за 41:26,8 секунды, на втором месте оказался немецкий спортсмен Скот Минах, показав время 24:54,4 секунды.

Ранее Ербол Хамитов завоевал "бронзу" на Чемпионате мира по пара биатлону на дистанции 7,5 км, а в спринте он завоевал золотую медаль.

Чемпионат мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону проходит в Швеции. В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.

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Анастасия Стативкина
Казахстан Швеция
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