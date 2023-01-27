Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" одержал двадцатую победу в сезоне

Хоккей Барыс Северсталь Фото: Instagram/barys_official
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" у себя дома обыграл "Трактор" из Челюбинска - 4:3. Победа стал двадцатой для столичного коллектива в этом сезоне, что позволило ему подняться на восьмое место в Восточной конференции, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Хозяева льда уверенно начали этот поединок, и к 11-й минуте уже вели со счетом 2:0 благодаря шайбам Александра Борисевича и Никиты Михайлиса.



Но уже в первом периоде гости сумели сократить отставание благодаря точному удару Роберта Хэмилтона. 



После перерыва героем игрового отрезка стал канадский защитник "Барыса" Алекс Грант, который в конце второго периода в течение минуты дважды поразил ворота российской команды. 


  

Два гола канадского легионера вселили уверенность хозяевам катка в общий успех, которые ушли на второй перерыв в хорошем настроении.


 

В заключительной 20-минутке астанчане удержали победный счет, только пропустили две шайбы, дубль оформил игрок "Трактора" Михаил Котляревский. 4:3 - "Барыс" одерживает 20-ю победу в сезоне и возрождает свои шансы на игры плей-офф Кубка Гагарина.

Следующая встреча у казахстанской команды пройдет 29 января, в Астану прибудет московское "Динамо".

Читайте также

Шымкент готовится к первому в своей истории хоккейному турниру

Новак Джокович находится в шаге от 10-го титула на AusOpen-2023

Главный трофей на Australian Open: Рыбакина в погоне за новым титулом

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления