"Барыс" одержал двадцатую победу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" у себя дома обыграл "Трактор" из Челюбинска - 4:3. Победа стал двадцатой для столичного коллектива в этом сезоне, что позволило ему подняться на восьмое место в Восточной конференции, сообщает Zakon.kz.

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Хозяева льда уверенно начали этот поединок, и к 11-й минуте уже вели со счетом 2:0 благодаря шайбам Александра Борисевича и Никиты Михайлиса.









Но уже в первом периоде гости сумели сократить отставание благодаря точному удару Роберта Хэмилтона.









После перерыва героем игрового отрезка стал канадский защитник "Барыса" Алекс Грант, который в конце второго периода в течение минуты дважды поразил ворота российской команды.





Два гола канадского легионера вселили уверенность хозяевам катка в общий успех, которые ушли на второй перерыв в хорошем настроении.





В заключительной 20-минутке астанчане удержали победный счет, только пропустили две шайбы, дубль оформил игрок "Трактора" Михаил Котляревский. 4:3 - "Барыс" одерживает 20-ю победу в сезоне и возрождает свои шансы на игры плей-офф Кубка Гагарина.

Следующая встреча у казахстанской команды пройдет 29 января, в Астану прибудет московское "Динамо".