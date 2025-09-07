"Барыс" стартовал в КХЛ с сенсационной победы над финалистом прошлого сезона

Хоккеисты астанинского "Барыса" одержали победу над челябинским "Трактором" в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Встреча 7 сентября прошла в Астане и завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

На арене собрались более 10 тыс. зрителей. "Трактор" открыл счет усилиями Джошуа Ливо, однако Ансар Шайхмедденов вскоре восстановил равенство. Во втором периоде команды обменялись шайбами – у хозяев отличился Кирилл Савицкий, у гостей – Михаил Горюнов-Рольгизер.

В третьем отрезке дебютный гол в КХЛ забросил нападающий "Барыса" Тайс Томпсон, реализовавший двойное большинство. Но за три минуты до конца основного времени Пьеррик Дюбе сравнял счет. Победу хозяевам принес Райли Уолш, оформивший решающую шайбу в овертайме.

Следующую игру "Барыс" проведет 9 сентября против хабаровского "Амура".

