Чиновник из Украины назвал короля Швеции чрезвычайным происшествием
Король Швеции Карл XVI Густав и министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард прибыли с визитом во Львов 17 апреля. Приветствуя монарха градоначальник вместо Your Majesty сказал Your Emergency.
Таким образом, при обращении к 79-летнему монарху, вместо "Ваше Величество" прозвучало "ваше чрезвычайное происшествие".
After not shaking hands with #Zelensky,making millions of #Europeans laugh,the King of #Sweden did,however,shake hands with the mayor of #Lviv,despite the latter calling him "His Emergency" instead of "His Majesty." "Your Emergency" instead of "Your Majesty"Mayor Andrey #Sadovy pic.twitter.com/EDmaFOqqe1— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) April 18, 2026
Позже Андрей Садовый признал свою ошибку в X.
Так я сказав "йор емердженсі"— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) April 18, 2026
Можете робити меми.
Дозволяю
