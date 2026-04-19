#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
469.52
553.75
6.15
Мир

Чиновник из Украины назвал короля Швеции чрезвычайным происшествием

Король Швеции в Украине, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 06:06 Король Швеции, фото: Х/visegrad24
Мэр Львова Андрей Садовый назвал короля Швеции "чрезвычайным происшествием" вместо "Ваше Величество", сообщает Zakon.kz.

Король Швеции Карл XVI Густав и министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард прибыли с визитом во Львов 17 апреля. Приветствуя монарха градоначальник вместо Your Majesty сказал Your Emergency.

Таким образом, при обращении к 79-летнему монарху, вместо "Ваше Величество" прозвучало "ваше чрезвычайное происшествие".

Позже Андрей Садовый признал свою ошибку в X.

В Париже тоже не обошлось без курьезов. Страстное приветствие Макрона Джорджи Мелони сравнили с французской мелодрамой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: