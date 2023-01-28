В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой

Министерство здравоохранения РК сообщило, что по предварительным данным, причиной смерти послужил острый инфаркт миокарда, сообщает Zakon.kz.

27 января в Сенате Парламента Казахстана сообщили, что скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. В Сенате предварительной причиной смерти называли анафилактический шок.



"По предварительным результатам судебно-экспертного исследования непосредственной причиной смерти у пациентки является острый инфаркт миокарда. Информация о возможности анафилактического шока не нашла свое подтверждение". Минздрав РК

В министерстве отметили, что бригада скорой помощи доехала своевременно, за 5 минут. По прибытию бригады, пациентка не подавала признаков жизни.

"Отсутствовало сознание, пульс и дыхание. Несмотря на это были проведены реанимационные мероприятия, которые не привели к успеху. Искренне соболезнуем родным и близким!".

Гульмира Каримова родилась 13 августа 1977 года в Петропавловске. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет (1998) по специальности "Учитель начальных классов", Кокшетауский университет (2008) – бакалавр финансов, Омский государственный педагогический университет (2016) – направление "педагогическое образование" (магистратура).