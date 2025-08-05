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Культура и шоу-бизнес

Названа причина смерти легенды рок-музыки Оззи Осборна

Оззи Осборн, смерть, причина , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 00:08 Фото: Instagram/ozzyosbourne
Причиной смерти британского музыканта Оззи Осборна стала остановка сердца, вызванная острым инфарктом миокарда на фоне ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 августа пишет The Sun со ссылкой на сведения из его свидетельства о смерти.

Фронтмен группы Black Sabbath и успешный сольный исполнитель Оззи Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. По словам близких, Осборн ушел из жизни, будучи "окруженным любовью". Оззи Осборн последние годы боролся с тяжелым недугом – болезнью Паркинсона. Заболевание прогрессировало, поэтому еще в октябре 2024 года он сделал заявление о том, что больше не сможет выходить на сцену из-за серьезных проблем со здоровьем.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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