Пьяного пассажира сняли с авиарейса Астана – Шымкент

27 января 55-летнего жителя Шымкента, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и не подчинявшегося правилам безопасности, сняли с авиарейса, сообщает Zakon.kz.

"27 января в линейный отдел полиции в аэропорту Астаны от представителей авиакомпании Qazaq Air поступило сообщение о принятии мер в отношении пассажира авиарейса сообщением Астана – Шымкент. Правонарушитель по акту передан транспортным полицейским". ДП Астаны

В ходе проверки сотрудники установили, что 55-летний житель города Шымкента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся правилам безопасности на борту самолета.









Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него было алкогольное опьянение "легкой степени".

В отношении мужчины полицейские составили два административных материала по ст.440 ч.1 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", по ст.566 ч.1 КоАП РК "Нарушение правил поведения на воздушном судне" и наложен штраф в размере 8 МРП (27 600 тенге).