Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пьяного пассажира сняли с авиарейса Астана – Шымкент

Пьяного пассажира с сняли с авиарейса Астана-Шымкент Фото: pixabay
27 января 55-летнего жителя Шымкента, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и не подчинявшегося правилам безопасности, сняли с авиарейса, сообщает Zakon.kz.
"27 января в линейный отдел полиции в аэропорту Астаны от представителей авиакомпании Qazaq Air поступило сообщение о принятии мер в отношении пассажира авиарейса сообщением Астана – Шымкент. Правонарушитель по акту передан транспортным полицейским".ДП Астаны

В ходе проверки сотрудники установили, что 55-летний житель города Шымкента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся правилам безопасности на борту самолета.



Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него было алкогольное опьянение "легкой степени".

В отношении мужчины полицейские составили два административных материала по ст.440 ч.1 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", по ст.566 ч.1 КоАП РК "Нарушение правил поведения на воздушном судне" и наложен штраф в размере 8 МРП (27 600 тенге). 

Новость по теме

Угнанный в Алматы автомобиль обнаружили в Шымкенте

Читайте также

На границе Казахстана поймали иностранца с героином и психотропными веществами

Домработница вынесла золото на миллион тенге из столичной квартиры

Угнанный в Алматы автомобиль обнаружили в Шымкенте

Мухит Турсынали
Астана Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
неблагоприятные метеорологические условия в Алматы
В Алматы и еще четырех городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
ВКО, застройка
Даниал Ахметов пригрозил уволить акима Усть-Каменогорска за незаконное строительство
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления