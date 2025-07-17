Пьяна и агрессивна: женщину принудительно сняли с авиарейса Астана – Атырау

31-летняя жительницу Атырау сняли с авиарейса за нарушение общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 июля 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте (ДП).

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Астаны с авиарейса сообщением Астана – Атырау по акту командира воздушного судна была снята 31-летняя жительница города Атырау. В ходе проверки установлено, что во время посадки на рейс женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, не выполняла требования сотрудников авиакомпании и вела себя агрессивно. По прибытии стражей порядка гражданка отказалась следовать в комнату полиции, кроме того выражалась нецензурной бранью и продолжала нарушать общественный порядок", – сказано в сообщении.

В отношении нарушительницы составили административные протоколы сразу по четырем статьям КоАП РК:

неповиновение законному требованию представителей власти

совершение мелкого хулиганства

невыполнение требований бортпроводников

появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по делу направлены в суд.

В ДП рассказали, что с начала текущего года привлечен к ответственности 331 человек за различные правонарушения, совершенные на борту воздушных судов.

"Среди наиболее распространенных правонарушений – распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 189 фактов, курение на борту самолета – 89, мелкое хулиганство – 24 и другие. Напоминаем, что деструктивное поведение не только нарушает общественный порядок, но и создает угрозу безопасности пассажиров и бортпроводников. В этой связи призываем граждан строго соблюдать правила поведения на борту воздушных судов и в общественных местах", – обратились в полиции.

Весной 2025 года чиновник из Иордании во время полета из Малайзии в Австралию пытался открыть аварийные выходы самолета авиакомпании Air Asia и напал на бортпроводника.