#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
526.5
611.64
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
526.5
611.64
6.72
Общество

Пьяна и агрессивна: женщину принудительно сняли с авиарейса Астана – Атырау

полицейский в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 17:28 Фото: ДП на транспорте
31-летняя жительницу Атырау сняли с авиарейса за нарушение общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 июля 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте (ДП).

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Астаны с авиарейса сообщением Астана – Атырау по акту командира воздушного судна была снята 31-летняя жительница города Атырау. В ходе проверки установлено, что во время посадки на рейс женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, не выполняла требования сотрудников авиакомпании и вела себя агрессивно. По прибытии стражей порядка гражданка отказалась следовать в комнату полиции, кроме того выражалась нецензурной бранью и продолжала нарушать общественный порядок", – сказано в сообщении.

В отношении нарушительницы составили административные протоколы сразу по четырем статьям КоАП РК:

  • неповиновение законному требованию представителей власти
  • совершение мелкого хулиганства
  • невыполнение требований бортпроводников
  • появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по делу направлены в суд.

В ДП рассказали, что с начала текущего года привлечен к ответственности 331 человек за различные правонарушения, совершенные на борту воздушных судов.

"Среди наиболее распространенных правонарушений – распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 189 фактов, курение на борту самолета – 89, мелкое хулиганство – 24 и другие. Напоминаем, что деструктивное поведение не только нарушает общественный порядок, но и создает угрозу безопасности пассажиров и бортпроводников. В этой связи призываем граждан строго соблюдать правила поведения на борту воздушных судов и в общественных местах", – обратились в полиции.

Весной 2025 года чиновник из Иордании во время полета из Малайзии в Австралию пытался открыть аварийные выходы самолета авиакомпании Air Asia и напал на бортпроводника.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Пришел за уточнением диагноза": подробности ЧП с избиением врача в больнице Костаная
Общество
16:56, Сегодня
"Пришел за уточнением диагноза": подробности ЧП с избиением врача в больнице Костаная
Нурдаулет Килыбай дал конкретные поручения относительно ситуации на МАЭКе
Общество
16:20, Сегодня
Нурдаулет Килыбай дал конкретные поручения относительно ситуации на МАЭКе
На одну ночь: в Алматы ограничат движение на Райымбека
Общество
15:37, Сегодня
На одну ночь: в Алматы ограничат движение на Райымбека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: