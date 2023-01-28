Столичные врачи прооперируют мужчину в Актау, на которого упал диван

Врачи из Астаны вылетят в Актау, чтобы прооперировать мужчину, на которого скинули диван, сообщает Zakon.kz.

Мужчину парализовало, сейчас он госпитализирован, передает Первый канал "Евразия".



16 января текущего года в Актау на 39-летнего Нурлана Тажибаева из окна многоэтажки упал диван. От удара он упал на асфальт и потерял сознание. Пострадавшему поставили диагноз – перелом шейного позвонка.



Известно, что ветхий диван стоял на общем балконе в этом доме. В полиции завели дело. Но того, кто решил так лихо избавиться от старой мебели, до сих пор не нашли. Камер видеонаблюдения поблизости нет.

Очевидцы увидели, что наверху находятся дети, и не один ребенок, их было двое-трое. Они и скинули эту мебель. Сам владелец не отрицает, что это его мебель, но говорит, что вытащил ее в галерейный проход два года назад.

Соседка утверждает, что это не первый подобный случай в микрорайоне.