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Стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток

Стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток Фото: Facebook/Israel Police
Виновным в инденте со стрельбой в субботу в Восточном Иерусалиме оказался 13-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Jerusalem Post, его личность установлена. Имя нападавшего — Мухаммед Алият, он житель Восточного Иерусалима.

Во время стрельбы нападающий был ранен свидетелями инцидента, имевшими право на ношение оружие, и отправлен в больницу.

Ранее в полиции Израиля назвали новый инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме "подозрением на теракт".

Произошедшее стало вторым инцидентом со стрельбой в Восточном Иерусалиме менее чем за сутки. Вечером 27 января у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошел теракт, в результате которого погибли семь человек, трое получили ранения. Сообщалось, что, вероятно, действовавший в одиночку террорист был ликвидирован полицейскими при попытке сбежать с места преступления.

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