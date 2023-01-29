Полицейские показали, кто ворует в автобусах Алматы

Карманницу, орудовавшую в общественном транспорте поймали сразу после кражи с чужим портмоне в автобусе № 141 в районе Зеленого базара в Алматы, передает Zakon.kz

Как сообщает Polisia.kz у пассажирки из кармана она умыкнула портмоне с документами и деньгами.

"В данный момент следователи проверяют личность задержанной на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Алматы" начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

На основании заявления потерпевшей зарегистрировано уголовное дело по факту кражи. К слову, в прошлом подозреваемая неоднократно привлекалась к ответственности за “симпатию” к чужому имуществу.

Ранее работа карманника попала на видео в столичном ЦОНе.