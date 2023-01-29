Женщину, уронившую ребенка с третьего этажа, оштрафовали

Фото: pixabay

Женщина, уронившая двухгодовалого сына с балкона, из квартиры на третьем этаже, была привлечена в административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 27 января. Женщина, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. "В отношении женщины составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Материал будет передан комиссии по защите прав несовершеннолетних с ходатайством о лишении родительских прав". ДП ВКО Ребенка доставили в больницу. Медики заключили, что тяжелых травм у несовершеннолетнего нет, его жизни и здоровью ничего не угрожает. "27 января в 9:00 диспетчер станции скорой медицинской помощи сообщила, что с балкона третьего этажа упал ребенок. Установлено, что жительница Риддера, 2003 года рождения, находясь в гостях со своим ребенком 2021 года рождения, собралась идти домой, однако дверь квартиры была закрыта на ключ. Женщина хотела покинуть жилье через балкон. Когда она спускала ребенка с балкона, он сорвался и упал на снег".

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