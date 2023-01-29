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В Минобороны Ирана прокомментировали атаку беспилотников

В Минобороны Ирана прокомментировали атаку беспилотников Фото: pixabay
Иран заявил, что атака беспилотников на оборонный объект в Исфахане не удалась, сообщает Zakon.kz.

Информационное агентство IRNA сообщило, что в заявлении, опубликованном 29 января, говорится, что один из трех беспилотников, атаковавших комплекс по производству оборонного оборудования в Исфахане, был сбит системой защиты, размещенной внутри объекта, а два других взорвались после того, как попали в ловушки, установленные системой защиты.

По данным Минобороны Ирана, неудачная атака беспилотника, которая произошла поздно вечером в субботу, не удалась из-за готовности системы обороны, дислоцированной в регионе.

В результате нападения никто не пострадал, а лишь нанесены незначительные повреждения крыше объекта оборонной техники.

"Благодаря Божьему благословению атака не привела к нарушению работы оборудования и работы комплекса".

Первые взрывы прогремели ночью 28 января.

Также 28 января на северо-западе Ирана в городе Хой произошло сильное землетрясения, в результате которого, по меньшей мере, погибли два человека и ранено более 300 человек.

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