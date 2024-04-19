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Большая война или локальный конфликт: Иран отразил атаку беспилотников

Конфликт, Иран, Израиль, атака, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:07 Фото: freepik
В ночь на 19 апреля 2024 года ПВО Ирана сбила несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Исфаханом, - сообщает Zakon.kz.

Конфликт между Ираном и Израилем грозит перерасти в полномасштабное столкновение с непредсказуемыми последствиями, которые отразятся не только на всем Ближнем Востоке, но затронут и другие страны, включая Казахстан.

Что произошло сегодня ночью?

Власти Ирана заявили, что сбили несколько беспилотников, и при этом отвергли информацию о ракетной атаке на страну со стороны Израиля. До этого иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Исфахан и работе ПВО в разных регионах.

Агентство IRIB со ссылкой на "надежные источники" сообщила, что "громкие звуки, раздававшиеся в нескольких регионах страны, были результатом активизации системы противовоздушной обороны для борьбы с несколькими неопознанными мини-дронами".

Отметим, что на территории провинции Исфахан расположено несколько иранских ядерных объектов, однако, как сообщают СМИ, инцидентов на объектах ядерной инфраструктуры не зафиксировано. Как передает агентство Fars, в Исфахане были слышны три взрыва, силы ПВО, предположительно, были задействованы из-за появления небольших беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть армейская радиолокационная станция. New York Times утверждает, что целью атаки была база 8-я тактическая авиабаза им. шахида Бабаи.

При этом агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передает, что ракеты при атаке по Исламской республике не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО.

Ранее телеканалы CBS News и ABC News сообщали со ссылкой на американских официальных лиц, что Израиль запустил ракеты в сторону Ирана. Белый дом и Пентагон это не комментировали. "У нас нет комментариев на данный момент", - сказал представитель израильской армии. Иран тут же приостановил полеты почти над всей страной. Агентство Mehr уточнило, что полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.

С чего начался конфликт?

В субботу, 13 апреля 2024 года, Иран атаковал территорию Израиля. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля - земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против своих дипломатических объектов в Дамаске, сославшись на статью 51 устава организации о праве на самооборону.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отреагирует на атаку мудро, а не на эмоциях, это будет сделано в координации с США. Вчера Bloomberg сообщил, что Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов. По данным CNN, США не поддержали такое решение.

Что выгодно Израилю, что выгодно Ирану?

Как считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, мир понемногу втягивается в сложнейший геополитический конфликт.

"Сейчас и для Израиля, и для Ирана главное – "не потерять лицо". Израилю выгодно быть жертвой нападения, Ирану важно доказать, что он не только не боится Израиля и его союзников, но и готов нанести им сокрушительный удар. Тель-Авив, кроме этого, провоцирует Тегеран, чтобы получить еще большую иностранную военную помощь. Есть еще один важный момент. Конфликт с Ираном может отвлечь внимание мировой общественности от военной операции в Газе, где наблюдается очень большое количество жертв среди мирного населения".Данияр Ашимбаев

Эксперт отмечает: если Иран проявит выдержку и не будет отвечать ударом на удар, он больше выиграет, чем проиграет – тогда уже Иран обретет статус жертвы агрессии, а Израиль на этом фоне будет выглядеть не очень достойно.

"При этом Иран может и не воевать напрямую с Израилем, потому что он создал мощную сферу влияния в регионе и контролирует множество политических и военных сил вокруг Израиля. Достаточно будет направлять все эти формирования против еврейского государства. Кроме этого, Иран имеет еще один мощнейший козырь – перекрытие Ормузского пролива, и тогда будет остановлен поток нефти из огромного региона. А это крах для всей мировой экономики".Данияр Ашимбаев

А если будет большая война?

Идет ли дело к масштабному вооруженному конфликту между Израилем и Ираном? Если да, то как подготовлен к этому Израиль? Понятно, что ему приходится учитывать целый ряд факторов с непредсказуемыми последствиями. Неизвестно, например, примут ли участие в таком конфликте на стороне Иране его союзники. Главный из них - ливанское движение "Хезболлах". Кроме того, йеменские повстанцы-хуситы и некоторые шиитские вооруженные формирования в Ираке также могут быть вовлечены в конфликт или наняты Ираном для своей поддержки.

Израиль уже давно учитывает опасность подобного рода войны на несколько фронтов и готовится к такому возможному сценарию, отмечает в интервью DW Арье Шаруз Шаликар, представитель израильской армии (ЦАХАЛ).

Согласно Глобальному индексу боевой мощи (Global Firepower Index, GFI) за 2024 год, с точки зрения общей военной силы израильская и иранская армии не так уж отличаются друг от друга. Иран находится на 14-м месте, Израиль - на 17-м. Составители GFI также непосредственно сравнили вооруженные силы обеих стран. По их оценкам, Иран превосходит Израиль по численности войск, количеству танков и боевой техники.

Однако, учитывая географическое положение, эксперты считают, что это не так важно. Израиль и Иран отделены друг от друга территорией других стран, таких как Ирак и Иордания. Расстояние от Иерусалима до Тегерана около 1850 километров.

Фактически возможный конфликт будет представлять собой не классическую войну, а своего рода обмен ударами на расстоянии, - поясняет Фабиан Хинц, эксперт по Ближнему Востоку в Международном институте стратегических исследований в Лондоне. Что касается Ирана, то, полагает Хинц, Тегеран в первую очередь будет вести боевые действия, атакуя с воздуха.

Чем эскалация конфликта грозит Казахстану?

Как считает Данияр Ашимбаев, в краткосрочной перспективе конфликт между Ираном и Израилем выгоден для Казахстана, прежде всего ростом цены на нефть.

"Если заглядывать в обозримое будущее, то война в ближневосточном регионе Казахстану не нужна. У нашей страны есть большие проекты в Иране и терять их было бы очень жаль".Данияр Ашимбаев

Ранее на эту же тему высказался казахстанский экономист Андрей Чеботарев.

"Если конфликт разрастется и в него вовлекут другие страны, то будут долгосрочные последствия, считает аналитик. Например, с удорожанием логистики. Это ощутят на себе казахстанцы, летающие, например, в Египет, Тунис, ОАЭ. Цены на авиабилеты поднимутся, потому что самолетам придется облетать зону боевых действий".Андрей Чеботарев

Но и здесь Казахстан будет находиться в выигрышном положении, поскольку может стать вопрос о расширении сухопутного коридора "Китай – Западная Европа". Да, он дороже морского, но если морской путь доставки товаров из КНР станет небезопасным, то мы увидим увеличение логистики из Китая именно через Казахстан.

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