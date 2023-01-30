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Эрдоган предупредил Швецию, что примет шокирующее решение по членству Финляндии в НАТО

Предупредил Швецию Фото: tccb.gov.tr
Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Zakon.kz.

Такое заявление он сделал на встрече с турецкой молодежью, прошедшей в городе Биледжик, передает телеканал TRT.

"При необходимости мы можем послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок (как Швеция с инцидентами с сожжением Корана). Швеция будет шокирована, когда это произойдет", — сказал Эрдоган.

На минувшей неделе лидер "Жесткого курса" сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Эрдоган предупредил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае прошлого года. Однако процесс вхождения стран в НАТО заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

Главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрём заявил, что намерен возобновить диалог с Анкарой в начале недели.

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