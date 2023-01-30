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Финпирамида "LV FORCE": сумма ущерба составляет более 147 млн тенге

Финпирамида "LV FORCE": сумма ущерба составляется более 147 млн тенге Фото: Zakon.kz
Окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "LV FORCE" в отношении гражданки Лишко Е.Е., сообщает Zakon.kz.

По информации департамента АФМ по Акмолинской области,  с 2018 года она в Степногорске решила организовать компанию "LV FORCE" для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц путем перераспределения поступающих денежных средств от физических лиц, организовала деятельность финансовой пирамиды.

"В результате за период деятельности данной пирамиды вовлечено 5822 физических лица, сумма причиненного ущерба составляет более 147 млн тенге". Департамент АФМ по Акмолинской области

Женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества.

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу трех финансовых пирамид: Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology. 

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