Дело финпирамиды и вайнеров: потерпевший рассказал, как вложил 9 млн тенге

Судебное разбирательство по делу трех финансовых пирамид: Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology продолжилось. 10 января к процессу подключились потерпевшие. За несколько дней в суде допросили только четырех человек из 200, сообщает Zakon.kz.

Судебное разбирательство по громкому делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, где одними из 12 подсудимых являются популярные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, рассматривается в Алмалинском районном суде Алматы в online-режиме. Всех их обвиняют в создании финпирамиды и участии в деятельности ОПГ.

Сегодня, 10 января, в суде продолжили допрос потерпевших. Один из пострадавших Канат Несибеков рассказал в деталях, как вложился в финансовую пирамиду, которую рекламировали вайнеры.

Мужчина пояснил, что практически во всех рекламных роликах участвовали известные казахстанские личности. Так, пострадавший доверился ярким слоганам компании Astex.kz, которую продвигала отечественная телеведущая и продюсер Баян Максаткызы.

"У меня доверие к Astex.kz было до последнего. Если бы я знал, что ставка вознаграждения 30%, а не как нам говорили, что сумма вознаграждения составит приблизительно от 17 до 20%, скорее всего, я сразу бы заподозрил что-то неладное и забрал свои деньги, расторг договор". Канат Несибеков

Позже с показаниями выступил еще один потерпевший от финансовой пирамиды – Данияр Албеков.

"В августе 2020 я заключил договор с Mudarabah Capital. Изначально я увидел рекламу, потом приблизительно через неделю приехал в офис компании Mudarabah Capital, встретился с Андреем Ча. Он ввел меня в курс дела, пояснив при этом, что деньги уходят на счет компании Astex.kz. Я вложил изначально 5 млн тенге. Далее Андрей Ча в пояснительной беседе рассказал, что компания Astex.kz работает через Китай, пояснив все обороты денежных средств. В октябре того же года я заключил дополнительное соглашение и вложил еще 4 млн тенге. Я вложил сумму на дальнейшую капитализацию, то есть сознательно отказался от будущих вознаграждений. В общей сложности я отдал 9 млн тенге. Никакие вознаграждения я не получал, хотел деньги забрать спустя год с процентами. О проблемах в компании я узнал только весной 2021 года". Данияр Албеков

Ранее, 9 января, в ходе судебного процесса выступили с показаниями трое пострадавших: Тимур Оспанов, Сардор Хакимов и Канат Несипбеков. Также гособвинитель Ерлан Куланбаев зачитал подсудимым обвинительный акт.

На предварительном слушании судья изменила меру пресечения в отношении Мейржана Туребаева, его отправили под домашний арест, а остальные фигуранты дела остались под стражей. Стоит отметить, что некоторые пострадавшие вкладчики еще до начала процесса шли буквально на крайние меры. Так, 11 апреля 2022 года пострадавшая от действия лиц, причастных к финпирамиде, совершила самоподжог возле здания МВД в Астане. В компанию женщина вложила более 20 млн тенге.

О задержании популярных вайнеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова стало известно в феврале 2022 года. Сейчас известно, что двое участников, в их числе Азизжан Саидбаев, объявлены в розыск.