Смертельный наезд снегохода близ Актобе: какие травмы получили пострадавшие

Врачи рассказали, какие травмы получили пострадавшие при наезде снегохода в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным областного управления здравоохранения, трое пострадавших находятся в отделении травматологии Актюбинской областной детской клинической больницы:

16-летний подросток получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти без смещения. Состояние – средней тяжести, в сознании;

у 5-летнего ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной, теменной области справа. Состояние – средней тяжести, в сознании;

1,5-годовалый ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Состояние – средней тяжести, в сознании. В отделении травматологии.

Также врачи рассказали, что состояние девочки, которая находится в реанимации, тяжелое.

"16-летний подросток получила сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом дистального отдела правого бедра без смещения, закрытый перелом лонной кости таза справа без смещения, ушиб легкого справа, пристеночный пневмоторакс справа. Состояние – тяжелое, в сознании, получает консервативное лечение". Пресс-служба Управления здравоохранения Актюбинской области

Кроме того, стало известно о состоянии пострадавшего мужчины, который получает лечение в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП).

"Пострадавший 1974 г. р. находится в травматологическом отделении. Диагноз: сочетанная травма, сотрясение головного мозга, травма грудной клетки, открытый перелом обеих костей правой голени, закрытый перелом обеих костей левой голени. Состояние – средней тяжести. Пока не оперировали, находится на вытяжении". Пресс-служба УЗ Актюбинской области

28 января 2023 года на территории одной из баз отдыха близ Актобе произошла трагедия – подросток 2007 г. р., управляя снегоходом Lynx, врезался в группу людей, стоявших вблизи оборудованной снежной горки. В результате происшествия погибла 40-летняя женщина, а мужчина и пятеро несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, были доставлены в медицинские учреждения. По данному факту Департамент полиции Актюбинской области проводит расследование.

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29 января в социальных сетях появилось видео смертельного наезда на людей в Актюбинской области.