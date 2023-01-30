Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Авто влетело в конструкцию для забора воды в Жетысуской области

Авто влетело в конструкцию для забора воды в Жетысуской области Фото: polisia.kz
В Жетысуской области 29 января машина влетала в конструкцию для забора воды. На месте ДТП погиб пассажир, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жетысуской области, за рулем автомобиля Toyota Corolla находился 65-летний мужчина, который на 4 км автодороги Ушарал – Керимагаш не справился с управлением и на крутом повороте вылетел с трассы.

Как отметили в ведомстве, автомашина въехала в гидротехническое сооружение по контролю уровня водного канала.

На месте происшествия погиб 50-летний пассажир автомашины. Водитель с различными травмами доставлен в больницу.

Авто влетело в конструкцию для забора воды в Жетысуской области

Фото: polisia.kz

27 января автомобиль Honda Civic на высокой скорости двигался по улице Саина. Чуть ниже проспекта Улугбека водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП  погибли три человека.

Читайте также

Смертельный наезд снегохода близ Актобе: какие травмы получили пострадавшие

В Уральске подросток получила травмы, катаясь на горке

Азербайджан приостановил работу посольства в Иране

Анастасия Стативкина
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления