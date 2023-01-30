Авто влетело в конструкцию для забора воды в Жетысуской области

В Жетысуской области 29 января машина влетала в конструкцию для забора воды. На месте ДТП погиб пассажир, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жетысуской области, за рулем автомобиля Toyota Corolla находился 65-летний мужчина, который на 4 км автодороги Ушарал – Керимагаш не справился с управлением и на крутом повороте вылетел с трассы.



Как отметили в ведомстве, автомашина въехала в гидротехническое сооружение по контролю уровня водного канала.

На месте происшествия погиб 50-летний пассажир автомашины. Водитель с различными травмами доставлен в больницу.

Фото: polisia.kz

27 января автомобиль Honda Civic на высокой скорости двигался по улице Саина. Чуть ниже проспекта Улугбека водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП погибли три человека.