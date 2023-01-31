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Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв в мечети

Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв в мечети Фото: pixabay
Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за смертоносный в мечети, унесший жизни 61 человека в мечети города Пешавар, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника полиции Пешавара Мохаммада Айджаза Хана, в результате мощного взрыва погибло по меньшей мере 61 человек и около 157 получили ранения, передает CNN.

Сарбакаф Моманд и Омар Мукарам Хурасани — два представителя пакистанских талибов, известных как Техрик-и-Талибан, — выступили с заявлениями, в которых говорится, что взрыв был "местью за смерть боевика ТТП Халида Хорасани в прошлом году".

Начальник полиции Пешавара, ранее заявил, что инцидент в мечети был "вероятно, терактом смертника".

"Жестокие убийства мусульман, простирающихся ниц перед Аллахом, противоречат учению Корана". Нанесение ударов по Дому Аллаха является доказательством того, что нападавшие не имеют ничего общего с исламом".

Премьер-министр отправился в Пешавар после смертельного взрыва и посетил больницу Леди Рединг, чтобы встретиться с ранеными, говорится в сообщении его офиса.

"Только что вернулся из Пешавара. Масштабы человеческой трагедии невообразимы. Это не меньше, чем нападение на Пакистан. Нацию охватывает глубокое чувство горя. Я не сомневаюсь, что терроризм — это наша главная проблема национальной безопасности".премьер-министр Пакистана Шехбазу Шариф

30 января террорист-смертник совершил взрыв в мечети Пакистана. Взрыв произошел недалеко от полицейского участка в Пешеваре. Как сообщили полицейские, террорист взорвал бомбу, когда находился в мечети в первом ряду.

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