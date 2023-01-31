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Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий

Суд Фото: пресс-служба МВД РК
В Талдыкорганском городском суде продолжаются судебные слушания по делу бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Подсудимый рассказал журналистам, где находился 5 и 6 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По словам Кудебаева, 5 января он отправился в Карасайский район Алматинской области, чтобы "привезти" СОБР, поскольку "телефонная связь не работала". 

Я поехал и привез их сюда. И мы, как вы знаете, 6-го числа зашли и приняли меры, которые привели к порядку. В течение месяца в Талдыкоргане мы наводили порядок. Я был комендантом Алматинской области, а не только города Талдыкоргана. В Карасайском районе была очень тяжелая обстановка. Серик Кудебаев

Подсудимый также добавил, что не вправе комментировать судебный процесс. Отвечая на вопросы журналистов о правильности его решений в прошлом году, он сказал следующее:

Я считаю, что поступил правильно. Ведь главное – это результат. На сегодняшний день в Талдыкоргане порядок, тишина. Никто не жалуется, что мы кого-то убили. Представьте, если б мы человек 300-500 убили, сколько бы у суда матерей стояло. 

Ранее сообщалось, что одним из обвинений бывшему начальнику ДП Алматинской области является то, что во время январских беспорядков он не только покинул свое административное здание, но и Талдыкорган. 

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года.

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