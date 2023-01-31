Багдат Мусин сравнил качество связи на левобережье столицы с черной дырой

Министр МЦРИАП Багдат Мусин провел рабочее совещание с операторами связи по проблемным вопросам качества связи, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства обратил внимание на низкое качество предоставления услуг населению. По его словам, нарекания со стороны жителей увеличиваются, и вместе с тем растет социальное напряжение, передает пресс-служба МЦРИАП РК.

"Сегодня интернет - это социальный товар, можно сказать, это один из первичных потребностей человека. Мы обязаны предоставить людям качественный интернет", - сказал Багдат Мусин.

Он отметил, что проблема стоит остро не только в аулах, но даже на центральных улицах левобережья столицы.



"Общественность не будет жаловаться на пустом месте. Выезжая на проспект Туран, ощущение, что мы оказались в "черной дыре". ЖК Манхэттен, Sat City и район КазГЮУ уже не укладывается в понимание качественного предоставления услуг. Хотя вы должны понимать, что там нет большого количества многоэтажек. Это недопустимо, и мы должны совместно искоренить этот вопрос".

Багдат Мусин предложил перегруппировать усилия и начать плотно вести коммуникацию с начальниками технических служб, строительными компаниями, земельщиками и постоянно мониторить ситуацию. По его словам, необходимо выявлять проблемные участки земли и вместе с акиматом на месте решать проблему. Министр призвал операторов не уходить с этого участка, пока не решится та или иная проблема.





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"Мы как регуляторы можем бесконечно выписывать штрафы, но я считаю, что наряду с этим, нужно направить работу и в созидательное русло. Надо садиться за стол переговоров и по каждой теме и направлению решать проблемы", - заключил Мусин.

26 января этого года премьер-министр РК Алихан Смаилов сделал замечание главе МЦРИАП за плохое качество интернета в Казахстане и потребовал решить проблему.

