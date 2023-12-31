Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил обязать сотовых операторов возвращать потребителям абонентскую плату за 3-6 месяцев в случае, если будут доказаны факты некачественной связи, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава ведомства написал на своей странице в Facebook.

Министр упомянул о встрече с сельчанами из Акмолинской области, которые пожаловались на качество связи. Мусин подчеркнул, что мобильным операторам нужно модернизировать базовые станции. Этот шаг не только улучшит обслуживание в сфере связи, но и поможет избежать будущих штрафных санкций.

"Жители жаловались за некачественное предоставление услуг связи. Всем известно, что за некачественное предоставление услуг связи операторам грозит штраф более 5 млн тенге, при этом, на модернизацию одной базовой станции, как сообщают сами операторы, необходимы вложения в пределах 15-20 млн тенге. Я призвал операторов сотовой связи модернизировать имеющиеся базовые станции, также строительство новых базовых станций для дальнейшего получения доходов за предоставляемые услуги, вместо систематических потерь прибыли в связи с оплатами очередных штрафов за некачественную связь", — написал Багдат Мусин.

Он подчеркнул, что Министерство цифрового развития подходит к данному вопросу системно.

"Дополнительно к уже принятым мерам и нормам, дальше планируем продвигать некоторые законодательные изменения. Было бы хорошо если депутаты и другие коллеги поддержали наши инициативы. Предлагаем закрепить норму, согласно которой при фиксации некачественной связи радиочастотной службой, дополнительно к штрафу который выплачивается государству, операторы будут возвращать абонентскую плату за 3-6 месяцев клиентам, находящимся в зоне фиксации некачественной связи", — отметил министр.

Он пояснил, что эта норма направлена на возмещение ущерба операторами связи за некачественное оказание услуг. Таким образом граждане смогут возмещать абонплату за услуги, которые считают неприемлемыми.

Отвечая на вопрос, с чем связаны проблемы с интернетом в Казахстане в ноябре 2023 года Багдат Мусин, заявил, что сбои со связью скоро прекратятся.

