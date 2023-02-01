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Эксперт рассказала, почему люди тратят последние деньги на ненужные вещи

деньги Фото: pexels
Финансовый эксперт Мария Соловиченко отметила, что сложности в обращении с деньгами вырастают из привычек мышления. Мозг человека выбирает простые пути в решении проблем. Одна из таких привычек-помех – обесценивание будущей выгоды, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что люди хотят получить выгоду и удовольствие немедленно.

"Люди хотят получить выгоду и удовольствие немедленно. Это лучше, чем дожидаться большей прибыли, но какое-то время спустя. Чтобы контролировать себя, надо приложить усилия, а получить немедленную выгоду проще и приятней", – отмечает Мария Соловиченко.

Желанием получить удовольствие здесь и сейчас умело пользуются маркетологи. Например, в торговых залах включают музыку, раздают бесплатные пробники духов, купоны на скидки.

Вторая привычка, которая отвлекает от рациональных целей, – желание повторять за другими. Совершаются покупки по совету блогеров, рекомендации знакомых, чтобы быть "не хуже других". Эксперт считает, что нужно научиться отличать свои истинные желания и потребности от давления ситуации и знакомых.

Третья привычка: постоянный апгрейд, который заставляет тратить лишнее. Например, многие покупают новую модель телефона, хотя прежний еще хорошо функционирует.

"Если только с помощью дорогих новинок вы чувствуете себя важным и значительным, то задумайтесь – может быть, вам не хватает внутренней уверенности в себе, которую вы пытаетесь "добрать" с помощью материальных ценностей", – сказала Соловиченко.

Также эксперт отмечает, что больше всего люди склонны покупать что-то ненужное, находясь в тревожном состоянии, пишет "Прайм"

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