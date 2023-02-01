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Хоккеист "Барыса" Грант стал лидером 21-й недели КХЛ по сильным броскам

Хоккей Герой КХЛ Фото: hcbarys.kz
Сразу два броска канадского защитника "Барыса" Алекса Гранта признаны самыми сильными по итогам игр прошедшей 21-й недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Zakon.kz.

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Игрок защитной линии "Барыса" Алекс Грант в рейтинге самых сильных бросков занял первые две позиции. Одна из шайб влетела в ворота соперника со скоростью 153,1 км/ч, а другой гол оказался в сетке ворот, пущенный со скоростью в 163,7 км/ч.

Увеличить свою копилку по забитым шайбам канадский хоккеист сможет уже в ближайшее время, когда казахстанский коллектив начнет трехматчевую выездную серию против титулованных команд КХЛ. Вначале будет противостояние с "Ак Барсом" в Казани 1-го февраля, начало – в 22:00 по времени Астаны.

Ранее Алекс Грант уже входил в число игроков, которые отмечались сильными бросками. Тогда два его голевых удара в ворота "Адмирала" заняли 7-е и 10-е места в хит-параде.    

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