Шайбу хоккеиста "Барыса" признали лучшей по итогам недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг лучших голов 12-й недели регулярного чемпионата. Первое место заняла шайба, забитая форвардом казахстанской команды "Барыс" Кириллом Савицким, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба столичной команды, шайба опытного нападающего "астанчан", который отличился в домашнем победном матче с "Нефтехимиком" 23 ноября, стала лучшей по итогам прошедшей недели.

На пятой строчке рейтинга – еще один игрок "Барыса", Рудольф Червени. Чешский форвард отметился шайбой в ворота "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

12-я неделя чемпионата КХЛ также стала удачной для лидера сборной Казахстана и "Металлурга" Никиты Михайлиса, которого объявили лучшим нападающим прошедших семи дней. Он во второй раз за карьеру выиграл в этой номинации, набрав 8 (3+5) очков в трех матчах недели.

Самым запоминающимся поединком для Михайлиса стал победный для его команды матч с "Трактором". Сам хоккеист в этой встрече накопил 6 (1+5) очков, повторив рекорд КХЛ по очкам за одну игру.