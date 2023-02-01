Аскар Ильясов получил награду на кинофестивале в Индии
Об этом написал сам Аскар в Instagram.
Мероприятие проходило с 27 по 31 января в Мумбаи.
В фильме "Паралимпиец" режиссера Алдияра Байракимова Ильясов Аскар сыграл роль лыжника Максата, который мечтает завоевать золотую медаль на Олимпиаде. Однако в результате страшной аварии он теряет ногу. Спортсмен доказывает, что его дух не сломлен, приняв участие в Паралимпийских играх.
В 2023 году Индия принимает кинофестиваль ШОС в качестве председателя Совета глав государств этой организации.
Всего на кинофестивале представлено 57 фильмов из стран ШОС. В конкурсной секции участвуют 14 фильмов, во внеконкурсной – 43.
Членом жюри от Казахстана на кинофестивале стал известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.
На кинофестиваль приехали легенды кинематографа Индии, в том числе и Митхун Чакраборти.
1 февраля Министерство культуры и спорта РК подготовило Перечень произведений искусства, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость при их ввозе негосударственными музеями.