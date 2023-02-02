Казахстанские хоккеистки выиграли юниорский чемпионат мира

Женская сборная Казахстана до 18 лет стала чемпионом мира во втором дивизионе группы B, передает Zakon.kz

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По информации Казахстанской федерации хоккея, в заключительном матче турнира казахстанские хоккеистки разгромили сборную Исландии - 7:0.

Шайбы забросили София Зубкова (16, 19 и 37 минуты), Мадианна Нусупова (22 минута), Анастасия Филимонова (28 минута) и София Раковская (34 и 58 минуты).

Как сообщали ранее наши спортсменки одержали четыре победы подряд на юниорском чемпионате мира: они победили Болгарию (8:1), Новую Зеландию (7:1), Бельгию (5:3) и Эстонию (8:0).

Итоговая турнирная таблица группы В второго дивизиона выглядит так: Казахстан - 15 очков, Бельгия - 11 очков, Исландия - 9 очков, Новая Зеландия - 6 очков, Болгария - 4 очка, Эстония - 0 очков.