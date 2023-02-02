Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Родила в подгузник в Уральске: строгий выговор объявили только одной акушерке

Родила в подгузник в Уральске: строгий выговор объявили только одной акушерке Фото: unsplash
В Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области акушерке объявили строгий выговор, а пятерым сделали замечание. Это произошло после того, как жительница Уральска родила в подгузник в коридоре роддома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал Astana TV, медики не заметили полного раскрытия матки, и у жительницы Уральска произошли экстренные роды – женщина родила в подгузник по пути в родильный зал. Она возмущена халатным обращением медиков.

По словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения, по отношению к работающим в смене врачам применены дисциплинарные взыскания:

  • акушерке – строгий выговор,
  • старшей акушерке – замечание,
  • двум заведующим – замечание,
  • заместителю по родовспоможению – замечание,
  • главной медсестре больницы – замечание.

Новость по теме

В Темиртау толпа мужчин избила водителя скорой, который выехал к роженице

21 декабря 2022 года сообщалось, что жителю Усть-Каменогорска пришлось самому принять роды у жены дома.

Читайте также

В Казахстане коронавирусом за сутки заразились 62 человека

Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Где алматинцы подхватывают чесотку и грибок

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз погоды на 3 дня в Алматы, Астане и Шымкенте
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
В Минторговли Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России
В Минторговли Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления