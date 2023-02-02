Родила в подгузник в Уральске: строгий выговор объявили только одной акушерке

В Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области акушерке объявили строгий выговор, а пятерым сделали замечание. Это произошло после того, как жительница Уральска родила в подгузник в коридоре роддома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал Astana TV, медики не заметили полного раскрытия матки, и у жительницы Уральска произошли экстренные роды – женщина родила в подгузник по пути в родильный зал. Она возмущена халатным обращением медиков.

По словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения, по отношению к работающим в смене врачам применены дисциплинарные взыскания:

акушерке – строгий выговор,

старшей акушерке – замечание,

двум заведующим – замечание,

заместителю по родовспоможению – замечание,

главной медсестре больницы – замечание.

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