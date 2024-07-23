Двум акимам из Акмолинской области объявили строгий выговор

Акимам Ерейментауского и Жаркаинского районов Нурлану Мукатову и Жанболату Хамитову объявили строгий выговор. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения акимата Акмолинской области за 23 июля 2024 года.

К примеру, акиму Ерейментауского района Нурлану Мукатову объявили строгий выговор из-за отсутствия надлежащей работы по вывозу мусора.

В пресс-службе регионального акимата уточнили, что ситуация усугубилась появлением крыс и антисанитарии на улицах районного центра.

Кроме того, со стороны акимата района не было должной реакции ни на прямое поручение акима Акмолинской области Марата Ахметжанова по благоустройству района, ни после ряда публикаций в СМИ и соцсетях. Это вызвало нарекание руководителя области.

В результате аким Нурлан Мукатов получил дисциплинарное взыскание.

Второму акиму из Жаркаинского района Жанболату Хамитову объявили строгий выговор за ненадлежащее исполнение ряда поручений, данных акимом области по ликвидации последствий паводка.

Установлено, что акимат Жаркаинского района не завершил в установленные сроки организацию работы по приобретению квартир и домов, а также по оплате компенсации за имущественный вред для пострадавших от паводка, не обеспечил своевременное восстановление и оформление правоустанавливающих документов на жилье, из-за чего изменились сроки приобретения домов пострадавшим семьям.

"Слабая профилактическая работа с населением привела к недовольству жителей", – уточнили в ведомстве.

Хамитов также получил дисциплинарное взыскание.

В мае 2024 года сообщалось, что к строгой дисциплинарной ответственности за нарушение Этического кодекса привлекли акима поселка Бурабая Сабыра Джалмуканова.