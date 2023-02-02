Токаев освободил от должности замглавы Агентства РК по делам госслужбы

Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя Агентства РК по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Беркимбаев Берик Серикович освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - говорится в сообщении.

Берик Беркимбаев родился 1 февраля 1980 года. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001); Шеффилдский университет Великобритании по программе Болашак (2015).

Трудовую деятельность начал с должности прокурора, старшего прокурора по кадровой работе и внутренней безопасности ЦПСиИ по Юго-Восточному транспортному региону (2001-2004). В разные годы работал старшим прокурором Управления КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК (2004-2005); замначальника и начальником УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области (2005-2009); старшим помощником прокурора Алматинской области по кадровой работе (2010). Также работал на руководящих должностях в сфере по обеспечении исполнительных производств Верховного суда и Министерства юстиции РК (2010-2011), был руководителем Департамента по исполнению судебных актов по Акмолинской области (2011-2014), замруководителя Департамента юстиции Акмолинской области (2015-2016), замдиректора Департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК (2016-2017), руководителем Департамента юстиции Актюбинской области (15.02.2017-09.2018), директором Департамента стратегического планирования Министерства юстиции РК (2018-01.2022).

Заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы Берик Беркимбаев был назначен распоряжением президента 20 января 2022 года.