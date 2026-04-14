В Алматы не будут изымать земельный участок для расширения парка "Южный"

Акимат города Алматы принял постановление от 13 апреля 2026 года о прекращении процедуры принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Отменить постановление акимата города Алматы от 24 декабря 2024 года "О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд"", – говорится в документе.

В документе говорится о принудительном отчуждении земельного участка в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд площадью 1,3762 га, расположенного по адресу: Бостандыкский район, улица Экспериментальная База, 2А, для объекта общего пользования (расширение территории парка "Южный").

Датой принудительного отчуждения было определено до 31 декабря 2026 года.

