В Алматы три автобуса временно изменят схему движения из-за съемок фильма

В акимате Алматы 2 февраля 2023 года предупредили гостей и жителей южной столицы о временных изменениях в схемах некоторых маршрутов, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортного холдинга Алматы, 4 февраля с 12:00 до 5 февраля 8:00 в связи со съемками художественного фильма будут временно изменены схемы маршрутов №45, 95, 121:

№45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме;

– в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме; №95 и №121 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

Также сообщается, что в связи со съемками фильма с 12:00 4 февраля до 8:00 5 февраля будет временно закрыта для движения площадь Республики - от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан.

"На данной локации пройдут съемки с использованием пиротехники, дыма и массовки – возможны громкие звуки, дым. Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

10 января 2023 года акимат Алматы обратился с заявлением к жителям и гостям города. Власти южной столицы заявили, что с 9 января и до начала февраля в Алматы на разных открытых локациях пройдут съемки художественного фильма с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков.

13 января стало известно, что из-за съемок фильма в Алматы перекроют улицы.

