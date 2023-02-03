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"Байтак" объявила партийный список кандидатов в Мажилис

Казахстан партия "Байтак" выборы Мажилис маслихат Фото: Zakon.kz
Партия "зеленых" Казахстана выдвинула партийный список из 20 человек и четверых претендентов по одномандатным округам на предстоящие внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В списке, выдвинутом партией на выборы, депутат мажилиса VII созыва Айжан Скакова, которая накануне вышла из "Народной партии Казахстана", и директор РГУ "Қоғамдық келісім" Казбек Майгельдинов.

Также среди кандидатов по партийному списку:

  • Арман Кашкинбаев,
  • Айнура Сабитова,
  • Кайрат Айтбай,
  • Жанат Самат,
  • Владимир Мартель,
  • Сейдулла Исмаилов,
  • Бекжан Налибай,
  • Нуртуган Туржанов,
  • Болат Нурхожаев,
  • Айтуар Туганбеков,
  • Марал Кошенов,
  • Лариса Жаксылыкова,
  • Ержан Елекеев,
  • Мурат Жакиев,
  • Роман Ботабеков,
  • Кулян Байзаков,
  • Нурлан Коптлеуов,
  • Сапар Абдрахметов.

По мажоритарной системе в выборах участвуют:

  • Азаматхан Амиртай,
  • Бахыт Исаев,
  • Гульзагира Абдраймова,
  • Серикболат Маженов.

Выступая на съезде партии, ее председатель Азаматхан Амиртай подчеркнул, что экологические проблемы в Казахстане нарастают, несмотря на то, что этим вопросам уделяется внимание на высшем государственном уровне.

"Президент поставил задачу снизить выбросы СО2 до нуля к 2060 году. Чтобы добиться этого результата, мы должны сегодня заниматься этим вопросом. Партия "Байтак" приложит все усилия, чтобы достичь нулевых выбросов углерода. Сегодня в Казахстане объем выбросов СО2 в атмосферу достигает 364 млн тонн. Да, Казахстан ратифицировал Парижское соглашение. Но если сравнивать, то в 2016 году выбросы СО2 достигали 320 млн тонн. На 164 млн тонн увеличились выбросы. Казахстанцы платят своим здоровьем за обогащение сверхбогатых и тех, кто их поддерживает". Азаматхан Амиртай

По его словам, в Казахстане необходимо внедрять "зеленый" тренд во всех сферах жизни.

"Наша задача заключается в том, чтобы создать в Казахстане "зеленую" экономику, "зеленый" бизнес, финансирование. Мы хотим, чтобы наше общество приняло "зеленую" культуру, и мы будем добиваться, чтобы эти ценности прививали со школы". Азаматхан Амиртай

Ранее своих кандидатов выдвинули Народная партия Казахстана, партия "Акжол" и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

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