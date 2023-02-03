"Байтак" объявила партийный список кандидатов в Мажилис

Партия "зеленых" Казахстана выдвинула партийный список из 20 человек и четверых претендентов по одномандатным округам на предстоящие внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В списке, выдвинутом партией на выборы, депутат мажилиса VII созыва Айжан Скакова, которая накануне вышла из "Народной партии Казахстана", и директор РГУ "Қоғамдық келісім" Казбек Майгельдинов.

Также среди кандидатов по партийному списку:

Арман Кашкинбаев,

Айнура Сабитова,

Кайрат Айтбай,

Жанат Самат,

Владимир Мартель,

Сейдулла Исмаилов,

Бекжан Налибай,

Нуртуган Туржанов,

Болат Нурхожаев,

Айтуар Туганбеков,

Марал Кошенов,

Лариса Жаксылыкова,

Ержан Елекеев,

Мурат Жакиев,

Роман Ботабеков,

Кулян Байзаков,

Нурлан Коптлеуов,

Сапар Абдрахметов.

По мажоритарной системе в выборах участвуют:

Азаматхан Амиртай,

Бахыт Исаев,

Гульзагира Абдраймова,

Серикболат Маженов.

Выступая на съезде партии, ее председатель Азаматхан Амиртай подчеркнул, что экологические проблемы в Казахстане нарастают, несмотря на то, что этим вопросам уделяется внимание на высшем государственном уровне.

"Президент поставил задачу снизить выбросы СО2 до нуля к 2060 году. Чтобы добиться этого результата, мы должны сегодня заниматься этим вопросом. Партия "Байтак" приложит все усилия, чтобы достичь нулевых выбросов углерода. Сегодня в Казахстане объем выбросов СО2 в атмосферу достигает 364 млн тонн. Да, Казахстан ратифицировал Парижское соглашение. Но если сравнивать, то в 2016 году выбросы СО2 достигали 320 млн тонн. На 164 млн тонн увеличились выбросы. Казахстанцы платят своим здоровьем за обогащение сверхбогатых и тех, кто их поддерживает". Азаматхан Амиртай

По его словам, в Казахстане необходимо внедрять "зеленый" тренд во всех сферах жизни.

"Наша задача заключается в том, чтобы создать в Казахстане "зеленую" экономику, "зеленый" бизнес, финансирование. Мы хотим, чтобы наше общество приняло "зеленую" культуру, и мы будем добиваться, чтобы эти ценности прививали со школы". Азаматхан Амиртай

Ранее своих кандидатов выдвинули Народная партия Казахстана, партия "Акжол" и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).