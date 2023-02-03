"Байтак" объявила партийный список кандидатов в Мажилис
Фото: Zakon.kz
Партия "зеленых" Казахстана выдвинула партийный список из 20 человек и четверых претендентов по одномандатным округам на предстоящие внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В списке, выдвинутом партией на выборы, депутат мажилиса VII созыва Айжан Скакова, которая накануне вышла из "Народной партии Казахстана", и директор РГУ "Қоғамдық келісім" Казбек Майгельдинов.
Также среди кандидатов по партийному списку:
- Арман Кашкинбаев,
- Айнура Сабитова,
- Кайрат Айтбай,
- Жанат Самат,
- Владимир Мартель,
- Сейдулла Исмаилов,
- Бекжан Налибай,
- Нуртуган Туржанов,
- Болат Нурхожаев,
- Айтуар Туганбеков,
- Марал Кошенов,
- Лариса Жаксылыкова,
- Ержан Елекеев,
- Мурат Жакиев,
- Роман Ботабеков,
- Кулян Байзаков,
- Нурлан Коптлеуов,
- Сапар Абдрахметов.
По мажоритарной системе в выборах участвуют:
- Азаматхан Амиртай,
- Бахыт Исаев,
- Гульзагира Абдраймова,
- Серикболат Маженов.
Выступая на съезде партии, ее председатель Азаматхан Амиртай подчеркнул, что экологические проблемы в Казахстане нарастают, несмотря на то, что этим вопросам уделяется внимание на высшем государственном уровне.
"Президент поставил задачу снизить выбросы СО2 до нуля к 2060 году. Чтобы добиться этого результата, мы должны сегодня заниматься этим вопросом. Партия "Байтак" приложит все усилия, чтобы достичь нулевых выбросов углерода. Сегодня в Казахстане объем выбросов СО2 в атмосферу достигает 364 млн тонн. Да, Казахстан ратифицировал Парижское соглашение. Но если сравнивать, то в 2016 году выбросы СО2 достигали 320 млн тонн. На 164 млн тонн увеличились выбросы. Казахстанцы платят своим здоровьем за обогащение сверхбогатых и тех, кто их поддерживает". Азаматхан Амиртай
По его словам, в Казахстане необходимо внедрять "зеленый" тренд во всех сферах жизни.
"Наша задача заключается в том, чтобы создать в Казахстане "зеленую" экономику, "зеленый" бизнес, финансирование. Мы хотим, чтобы наше общество приняло "зеленую" культуру, и мы будем добиваться, чтобы эти ценности прививали со школы". Азаматхан Амиртай
Ранее своих кандидатов выдвинули Народная партия Казахстана, партия "Акжол" и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).
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