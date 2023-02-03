В Казахстане предлагают штрафовать туристов за поход в горы в непогоду
Ибрагим Кульшимбаев сообщил, что из-за того, что туристы не сообщают в ДЧС на местах о маршруте, на их поиски и спасание тратят много ресурсов и времени.
"В горной местности в сложных природных условиях – при низких температурах, ливнях – создается угроза жизни и здоровью людей. Поэтому мы хотим ввести поправки в законы, чтобы утвердить правила предоставления в ДЧС и органы гражданской защиты информации о маршрутах туристов. А также ввести ответственность за непредставление такой информации". Ибрагим Кульшимбаев
Позже в кулуарах СЦК журналисты уточнили, будут ли привлечены к ответственности люди, которые поднимутся в горы, несмотря на предупреждение о непогоде.
"Да, сейчас мы разрабатываем с Министерством культуры и спорта законопроект. В этом году будем рассматривать этот вопрос. Это пока проект. За выход на маршрут без предупреждения (спасателей. – Прим. ред.). Сейчас к ответственности привлекают же водителей, которые выехали на дорогу, несмотря на метель и предупреждение полиции. Я говорил об этом в своем докладе. 8 таких водителей привлечены к ответственности и оштрафованы на сумму 30 МРП (1 МРП равен 3450 тенге. – Прим. ред.). Такие меры предлагаем по отношению к туристам". Ибрагим Кульшимбаев
По его словам, соответствующие поправки планируется ввести в законы страны до конца года.
Ранее в своем докладе Ибрагим Кульшимбаев заявил, что, несмотря на все предупреждающие мероприятия, граждане пренебрегают погодными условиями и сложностями прохождения маршрута и тем самым подвергают свою жизнь и жизнь близких опасности.
В текущий зимний период, по его данным, спасательными подразделениями осуществлено 14 поисково-спасательных работ по поиску 147 туристов, которые, путешествуя по горной местности, не смогли самостоятельно определить маршрут движения для возвращения домой.
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