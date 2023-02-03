Сагинтаев: О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет

К 2025 году страны-участницы Евразийского экономического союза намерены создать общий финансовый рынок. Но, по словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжана Сагинтаева, речи о создании единой валюты не идет, сообщает Zakon.kz.

Иными словами, в странах ЕАЭС будут сформированы единые правила в банковском, биржевом и страховом секторах. Практическая работа в этом направлении ведется с момента создания в 2012 году Евразийской экономической комиссии – единого наднационального регулирующего органа Союза, передает пресс-служба премьер-министра РК.

"Вопрос формирования общего финансового рынка исходит из союзного договора, согласно которому к 2025 году мы должны сформировать общий финансовый рынок стран ЕАЭС", – сказал Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, в рамках этого решения должны быть приняты соглашения о гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового рынка (банки, ценные бумаги, страховой рынок и т.д.). В этом направлении Евразийской экономической комиссией ведется большая работа. Также действует принятая еще в 2019 году Концепция формирования Евразийского экономического союза.



"Согласно договору, к 2025 году должен быть создан Наднациональный финансовый регулятор стран ЕАЭС, который будет базироваться в городе Алматы", – добавил он.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос о том, предполагается ли введение единой валюты на территории ЕАЭС в связи с формированием единого финансового рынка.



"Во всех наших базовых документах об этом не идет речи. Мы работаем лишь над вопросом гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. И в рамках работы Евразийской экономической комиссии вопрос о введении единой валюты не стоит", – сказал он.





Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что возможности евразийской интеграции не используются в полной мере.