Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сагинтаев: О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет

О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет Фото: пресс-служба акимата города Алматы
К 2025 году страны-участницы Евразийского экономического союза намерены создать общий финансовый рынок. Но, по словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжана Сагинтаева, речи о создании единой валюты не идет, сообщает Zakon.kz.

Иными словами, в странах ЕАЭС будут сформированы единые правила в банковском, биржевом и страховом секторах. Практическая работа в этом направлении ведется с момента создания в 2012 году Евразийской экономической комиссии – единого наднационального регулирующего органа Союза, передает пресс-служба премьер-министра РК.

"Вопрос формирования общего финансового рынка исходит из союзного договора, согласно которому к 2025 году мы должны сформировать общий финансовый рынок стран ЕАЭС", – сказал Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, в рамках этого решения должны быть приняты соглашения о гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового рынка (банки, ценные бумаги, страховой рынок и т.д.). В этом направлении Евразийской экономической комиссией ведется большая работа. Также действует принятая еще в 2019 году Концепция формирования Евразийского экономического союза.

"Согласно договору, к 2025 году должен быть создан Наднациональный финансовый регулятор стран ЕАЭС, который будет базироваться в городе Алматы", – добавил он.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос о том, предполагается ли введение единой валюты на территории ЕАЭС в связи с формированием единого финансового рынка.

"Во всех наших базовых документах об этом не идет речи. Мы работаем лишь над вопросом гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. И в рамках работы Евразийской экономической комиссии вопрос о введении единой валюты не стоит", – сказал он.


Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что возможности евразийской интеграции не используются в полной мере.

Читайте также

Курсы валют на выходные дни: 4 и 5 февраля

Доллар продолжает дешеветь на торгах 3 февраля

Отчеты бигтехов не оправдали ожиданий Wall Street

Константин Вноровский
ЕАЭС Сагинтаев Бакытжан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
День сурка в США
Знаменитый сурок Фил предсказал приход весны
деньги, бедность
В Казахстане назвали регионы, где живут бедные семьи
Что изменилось при продаже авто
Что изменилось при продаже автомобиля
снег ожидается в алматы
Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления