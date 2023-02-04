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Больше 13 тысяч казахстанцев подписали петицию против хиджамы

Больше 13 тысяч казахстанцев подписали петицию против хиджамы Фото: pixabay
Группа казахстанских ученых и медиков создали открытое обращение к министру здравоохранения с требованием запретить практики хиджамы на детях. Петицию поддержали более 13 тысяч казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Открытое обращение, опубликованное 1 февраля на платформе петиций призывает "вмешаться и принять меры по регулированию деятельности, связанной с практикой альтернативной медицины и использования хиджамы (кровоиспускания), в частности, особенно применение этих практик в отношении несовершеннолетних".

"Хиджама может быть опасной для здоровья, и привести к травмам, инфекциям и даже смерти. Некоторые люди, из различных побуждений используют хиджаму в качестве замены обычной медицинской помощи и не ищут необходимую лечебную помощь. Последние исследования также указывают на то, что хиджама может быть связана с риском инфекции, передаваемых кровью, включая ВИЧ, гепатит B и гепатит C". сказано в петиции

Авторами обращения выступили 37 ученых и медицинских работника. Петицию поддержали 13 754 человека.

26 января в Казнете люди начали распространять видео якобы лечебных процедур: на кадрах младенцу делают надрезы на лице. Министр здравоохранения Ажар Гиният в тот же день сообщила, что комитет медицинского и фармацевтического контроля минздрава будет разбираться по данному факту и будет в соответствии с законом принимать решение

Мария Мельникова
Минздрав РК Казахстан
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