О возможном предательстве один из знаков зодиака предупредила астролог

В феврале представители этого знака зодиака больше других рискуют быть обманутыми. Российский астролог Тамара Глоба посоветовала быть во всеоружии, дабы избежать неприятностей, сообщает Zakon.kz.

В целом, Тельцы пребывают в благоприятном периоде своей жизни, пишет PROKAZAN. Однако последний зимний месяц принесет им недовольство врагов. Чем более успешными будут становиться Тельцы, тем больше у завистников соблазна "подрезать им крылья".

Тем не менее Глоба не рекомендует вступать в открытые, ожесточенные конфликты с недоброжелателями, особенно на работе.

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Также в зоне риска находятся представители знака зодиака, доверившиеся новому знакомому. Недавно обретенный товарищ может оказаться неблагонадежным, проявите осторожность.

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