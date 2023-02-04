В книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку

Фермерская собака Боби — самая старая из ныне живущих собак. Португальскому псу 30 лет и 267 дней, сообщает Zakon.kz.

Мировой рекорд был занесен в книгу 1 февраля 2023 года. Пес родился 11 мая 1992 года, передает Daily Mail.

Члены семьи считают, что секрет его долголетия заключается в том, что он всегда жил в сельской местности в мирной обстановке, в окружении природы.

Боби любит поесть и в основном ест ту же еду, что и его хозяева, но они обязательно сначала замачивают ее в воде, чтобы удалить приправу.

Леонель Коста, владелец Боби, описывает его как "единственного в своем роде".

В 2018 году у Боби были проблемы со здоровьем, но он справился.

У него также есть некоторые возрастные проблемы со зрением и ходьбой.

В 1992 году Боби был зарегистрирован в Ветеринарно-медицинской службе муниципалитета Лейрии. Организация подтвердила дату рождения Боби.

Возраст Боби был подтвержден SIAC, базой данных домашних животных, утвержденной правительством Португалии и управляемой Национальным союзом ветеринаров.

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