В книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
Мировой рекорд был занесен в книгу 1 февраля 2023 года. Пес родился 11 мая 1992 года, передает Daily Mail.
Члены семьи считают, что секрет его долголетия заключается в том, что он всегда жил в сельской местности в мирной обстановке, в окружении природы.
Боби любит поесть и в основном ест ту же еду, что и его хозяева, но они обязательно сначала замачивают ее в воде, чтобы удалить приправу.
Леонель Коста, владелец Боби, описывает его как "единственного в своем роде".
В 2018 году у Боби были проблемы со здоровьем, но он справился.
У него также есть некоторые возрастные проблемы со зрением и ходьбой.
В 1992 году Боби был зарегистрирован в Ветеринарно-медицинской службе муниципалитета Лейрии. Организация подтвердила дату рождения Боби.
Возраст Боби был подтвержден SIAC, базой данных домашних животных, утвержденной правительством Португалии и управляемой Национальным союзом ветеринаров.
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