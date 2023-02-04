Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку

В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку Фото: pixabay
Фермерская собака Боби — самая старая из ныне живущих собак. Португальскому псу 30 лет и 267 дней, сообщает Zakon.kz.

Мировой рекорд был занесен в книгу 1 февраля 2023 года. Пес родился 11 мая 1992 года, передает Daily Mail.

Члены семьи считают, что секрет его долголетия заключается в том, что он всегда жил в сельской местности в мирной обстановке, в окружении природы.

Боби любит поесть и в основном ест ту же еду, что и его хозяева, но они обязательно сначала замачивают ее в воде, чтобы удалить приправу.

Леонель Коста, владелец Боби, описывает его как "единственного в своем роде".

В 2018 году у Боби были проблемы со здоровьем, но он справился.

У него также есть некоторые возрастные проблемы со зрением и ходьбой.

В 1992 году Боби был зарегистрирован в Ветеринарно-медицинской службе муниципалитета Лейрии. Организация подтвердила дату рождения Боби.

Возраст Боби был подтвержден SIAC, базой данных домашних животных, утвержденной правительством Португалии и управляемой Национальным союзом ветеринаров.

Корреспондент Zakon.kz выяснил, какие породы собак предпочитают горожане. Как рассказали ветеринары, наибольшей популярностью у жителей южной столицы пользуются маленькие породы четвероногих.

Читайте также

В Казахстане планируют поменять дату празднования дня учителя

Toyota выпустит внедорожник Century

В Кыргызстане начнут контролировать контент в соцсетях

Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
снег ожидается в алматы
Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры
День сурка в США
Знаменитый сурок Фил предсказал приход весны
деньги, бедность
В Казахстане назвали регионы, где живут бедные семьи
Toyota выпустит внедорожник Century
Toyota выпустит внедорожник Century
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления