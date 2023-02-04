Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
Механизм ограничения цен связан с запретом ЕС на морской импорт российского очищенного топлива, который вступает в силу 5 февраля, передает Bloomberg.
В пятничном заявлении G-7 говорится, что они и страны ЕС договорились об уровне 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, которые торгуются с надбавкой к сырой нефти, включая дизельное топливо. Они также поддержали ограничение в 45 долларов для дисконтных продуктов, например, мазут и некоторые виды нафты.
Коалиция также согласилась отложить до марта пересмотр ценового предела в 60 долларов за российскую сырую нефть. Затем он начнет регулярные двухмесячные обзоры всех уровней ограничения.
Во время переговоров между G-7 и ЕС официальные лица выразили обеспокоенность тем, что установление слишком низкого уровня может вызвать скачки цен или перебои с поставками в Европе.
27 января Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 июля.