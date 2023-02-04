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Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты Фото: pixabay
Страны G7 и Европейский союз установили ценовой потолок в $100 на российское дизтопливо, сообщает Zakon.kz.

Механизм ограничения цен связан с запретом ЕС на морской импорт российского очищенного топлива, который вступает в силу 5 февраля, передает Bloomberg.

В пятничном заявлении G-7 говорится, что они и страны ЕС договорились об уровне 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, которые торгуются с надбавкой к сырой нефти, включая дизельное топливо. Они также поддержали ограничение в 45 долларов для дисконтных продуктов, например, мазут и некоторые виды нафты.

Коалиция также согласилась отложить до марта пересмотр ценового предела в 60 долларов за российскую сырую нефть. Затем он начнет регулярные двухмесячные обзоры всех уровней ограничения.

Во время переговоров между G-7 и ЕС официальные лица выразили обеспокоенность тем, что установление слишком низкого уровня может вызвать скачки цен или перебои с поставками в Европе.

27 января Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 июля.

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