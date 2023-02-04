Звезда "Мстителей" Джереми Реннер поделился с поклонниками фото с нового шоу

Голливудский актер Джереми Реннер, находящийся в больнице после травмы во время уборки снега, опубликовал фотографию со съемок нового шоу, сообщает Zakon.kz.

Актер пообещал, что сразу после выздоровления зрители смогут увидеть его работу на американском сервисе потокового вещания Disney+.

"Мы так рады поделиться шоу со всеми вами на Disney+ уже совсем скоро!!! Как только я встану на ноги, мы идем к вам, по всему миру... Надеюсь, вы готовы!!!" – написал Реннер в Instagram.

2 января стало известно, что снегоуборочная машина раздробила кости ноги актера, он попал в больницу. Затем артист перенес две операции, но его здоровье все еще вызывает опасения врачей. Согласно информации иностранных СМИ, Реннеру, при плохом раскладе, могут ампутировать ногу, поскольку повреждения могут быть более серьезными, чем предполагалось.

18 января стало известно, что актер вернулся домой.